Türkiye, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları başladığından bu yana en üst düzey görüşmeye ev sahipliği yapıyor.

Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaların durması ve kalıcı barış için çaba sarf etmeyi sürdüren Türkiye, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'yı ilk kez burada bir araya getirecek.

Söz konusu görüşme, ABD basınında da geniş yer buldu.

New York Times, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "görüşmenin kalıcı ateşkese kapı aralamasını ümit ettiğine" dair ifadesine yer verdi.

Washington Post, CNN, Las Vegas Sun, VOA, US News, CNBC, Politico, MSNBC, USA Today gibi önde gelen gazete ve televizyonlar görüşmeye odaklanmış durumda.

Krizin tarafları Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanlarının Antalya’da bir araya gelecek olması ABD basınında geniş yer buldu. TRT Haber muhabiri Tuna Şanlı, kritik görüşmenin ABD’deki yansımalarını aktardı.https://t.co/Y9qA5cgXtA pic.twitter.com/gcMUsUpGQy — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 10, 2022

ABD basınında, görüşmenin Antalya Diplomasi Forumu'nda (ADF) gerçekleşiyor olmasına vurgu yapılıyor.

ABD basını, Lavrov-Kuleba zirvesinin," savaşan ülkelerin kabine düzeyindeki ilk görüşmesi olduğu" ifadesi ön plana çıkarıyor. Özellikle, Türkiyenin Rusya-Ukrayna çatışmalarının başlamasından bu yana yoğun bir telefon diplomasisi yürüttüğüne de dikkat çekiliyor.

Zirvenin ateşkes için önemli bir adım olduğu mesajı yer alıyor.

-Rusya’nın saldırıları ne zaman son bulacak?

-Kalıcı ateşkes nasıl sağlanacak?

-Siyasi çözümün yol haritası nedir?



Krizin tarafları Antalya’da bir araya geliyor. Dünyanın merakla beklediği görüşme, tüm yönleriyle bugün saat 10.00’da TRT Haber özel yayınında. pic.twitter.com/ohnbrk4wvY — TRT HABER (@trthaber) March 9, 2022

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