ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Blinken ile Kamilov arasında bakanlıkta gerçekleşen görüşmede Rusya-Ukrayna savaşı tüm yönleriyle ele alındı.

Blinken, Özbekistan'ın hem Ukrayna'da hem de Afganistan'daki insani kriz karşısında ortaya koyduğu insani yardım çabalarını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. İki bakan ayrıca Özbekistan'daki son durumu ve diğer bölgesel meseleleri görüştü.

Blinken, Kuleba ile görüştü

Öte yandan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile telefonda görüşen Blinken, bir kez daha ABD'nin Ukrayna'ya olan desteğini dile getirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iki bakan Rusya'nın saldırılarını, bu saldırılarda hayatını kaybeden sivillerle ilgili son durumu ve muhtemel diplomasi çabalarını kapsamlı şekilde ele aldı.