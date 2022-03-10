Beyaz Saray açıklamasına göre, Biden, Yoon'u telefonla arayarak tebrik etti ve ABD-Güney Kore ilişkilerinin sağlamlığına vurgu yaptı.

Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Kore Yarımadasındaki durum ve diğer bölgesel ve küresel meseleler ele alındı.

[Yoon Suk-yeol | Fotoğraf: Reuters]

Güney Kore'de devlet başkanlığı seçimlerini muhalefetteki Halkın Gücü Partisi'nin adayı Yoon Suk-yeol, oyların yüzde 48,59'unu alarak kazanmıştı.