Haber Giriş: 10 Mart 2022 Perşembe 08:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Biden'dan Güney Kore'nin yeni devlet başkanı Yoon'a tebrik
[Fotoğraf: Reuters]
ABD Başkanı Joe Biden, Güney Kore'de devlet başkanlığı seçimlerini kazanan Halkın Gücü Partisi'nin adayı Yoon Suk-yeol'u tebrik etti.
Beyaz Saray açıklamasına göre, Biden, Yoon'u telefonla arayarak tebrik etti ve ABD-Güney Kore ilişkilerinin sağlamlığına vurgu yaptı.
Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Kore Yarımadasındaki durum ve diğer bölgesel ve küresel meseleler ele alındı.
[Yoon Suk-yeol | Fotoğraf: Reuters]
Güney Kore'de devlet başkanlığı seçimlerini muhalefetteki Halkın Gücü Partisi'nin adayı Yoon Suk-yeol, oyların yüzde 48,59'unu alarak kazanmıştı.
Etiketler: Joe Biden Güney Kore
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