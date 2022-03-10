Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 15'inci gününe girdi.

İki ülke arasında çatışmalar tırmanırken, "benzeri görülmemiş" bir siber savaştan da korkuluyor.

Öyle ki, çevrim içi ortamda gerçekleşecek saldırıların, fiziksel savaştan daha uzun sürebileceği öngörülüyor.

Ancak uzmanlar, büyük bir siber atağın henüz yapılmadığını vurguluyor.

The Guardian'a konuşan ABD Ulusal Güvenlik Ajansı ve Merkezi Güvenlik Servisi'nin eski genel danışmanı Glenn S Gerstell, "Ukrayna altyapısına yönelik bazılarının beklediği tamamen yıkıcı saldırıları henüz görmedik.” dedi.

Rus siber korsanlar, 2015 ve 2017'de bilinen saldırılarının ardından, bu sene ocak ayından itibaren, aralarında hükümet sitelerinin de bulunduğu 70'ten fazla Ukrayna web sitesini hedef almıştı.

Californialı bir siber güvenlik firmasından Aaron Turner ise bu saldırıların "önemli ve eşi görülmemiş" olduğunu ancak henüz "felaketin" gerçekleşmediğini söyledi. Bunun nedeni olarak ise tarafların yeni bir dünya savaşı için "ilk taşı atan" olmak istememesini gerekçe gösterdi.

Uzmanlar, ülkelerin artık saldırıları savuşturmak için eskisinden daha hazırlıklı olduğuna, bu nedenle de bazı büyük siber saldırıların "sessizce" önlenmiş olabileceğine dikkat çekiyor.