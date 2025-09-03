Açık 26.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 03.09.2025 14:37

Ukrayna: Rusya gece boyu İHA ve füzelerle 526 saldırı düzenledi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın gece saatlerinde insansız hava araçları (İHA) ve füze kullanarak ülke genelinde 526 saldırı düzenlediğini bildirdi.

Ukrayna: Rusya gece boyu İHA ve füzelerle 526 saldırı düzenledi

Zelenski, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, ülkenin birçok bölgesinde sivil altyapının, enerji tesislerinin, ulaşım merkezlerinin ve yerleşim yerlerinin gece boyu Rusya tarafından hedef alındığını belirtti.

Saldırılarda toplam 526 imha aracının kullanıldığını ifade eden Zelenski, bunlardan 500'den fazlasının İHA ve 24'ünün füze olduğunu kaydetti.

Zelenski, ülke genelinde çok sayıda binanın zarar gördüğünü, yangın söndürme ve hasar giderme çalışmaları için gerekli ekiplerin seferber edildiğini belirtti.

Saldırıların devam etmesinde Rusya'ya "yeterince baskı uygulanmamasının" etkili olduğunu vurgulayan Zelenski, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin, cezasız kalmasının sonuçlarını gösteriyor. Dünyanın buna mutlaka yanıt vermesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

Zelenski, bazı Avrupa ülkeleriyle günün ilerleyen saatlerinde Rusya'ya karşı baskı önlemlerini görüşeceğini bildirdi.

ETİKETLER
Ukrayna Rusya
Sıradaki Haber
Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 113 Filistinli daha hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:56
2025 YKS ek tercih ve yerleştirme ne zaman yapılacak?
14:51
28 yeni ürün taklit-tağşişli gıdalar listesine girdi
14:41
Kars'tan Edirne'ye "Terörsüz Türkiye" mektubu: 2 bin aileye ulaştı
14:37
Türkiye'nin ihracatı, ağustosta 21,8 milyar dolar olarak gerçekleşti
14:32
İlk çeyrekte 2,8 milyon akıllı telefon sisteme kaydedildi
14:30
Ortak yazılı sınavlara yönelik örnek konu soru dağılımı tabloları yayımlandı
Irak'ta onlarca çeşidi bulunan hurma hasadı başladı
Irak'ta onlarca çeşidi bulunan hurma hasadı başladı
FOTO FOKUS
Türkiye'den Afganistan'a "deprem" yardımı
Türkiye'den Afganistan'a "deprem" yardımı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ