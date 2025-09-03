Açık 26.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 03.09.2025 13:39

Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 113 Filistinli daha hayatını kaybetti

Soykırımcı İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 113 Filistinli hayatını kaybetti, 304 kişi yaralandı.

Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 113 Filistinli daha hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 113 ölü ve 304 yaralının getirildiği belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 11 bin 615 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 49 bin 204 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Gazze'de son 24 saatte insani yardım için bekleyenlerin hedef alındığı saldırılarda 33 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 141 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana öldürülenlerin sayısının 2 bin 339'a, yaralananların sayısının da 17 bin 70'e ulaştığı aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 63 bin 746'ya, yaralıların sayısının 161 bin 245'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

Ayrıca İsrail'in sınır kapılarını kapatıp yardım girişini kısıtlayarak kıtlığa sürüklediği Gazze'de son 24 saatte 6 Filistinlinin daha açlıktan hayatını kaybettiği, 7 Ekim'den beri açlık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 131'i çocuk olmak üzere 367'ye yükseldiği vurgulandı.

ETİKETLER
Gazze İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
Çin'deki askeri geçit törenine katılan Kim, ilk kez çok taraflı diplomatik bir etkinlikte yer aldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:56
2025 YKS ek tercih ve yerleştirme ne zaman yapılacak?
14:51
28 yeni ürün taklit-tağşişli gıdalar listesine girdi
14:41
Kars'tan Edirne'ye "Terörsüz Türkiye" mektubu: 2 bin aileye ulaştı
14:38
Ukrayna: Rusya gece boyu İHA ve füzelerle 526 saldırı düzenledi
14:37
Türkiye'nin ihracatı, ağustosta 21,8 milyar dolar olarak gerçekleşti
14:32
İlk çeyrekte 2,8 milyon akıllı telefon sisteme kaydedildi
Irak'ta onlarca çeşidi bulunan hurma hasadı başladı
Irak'ta onlarca çeşidi bulunan hurma hasadı başladı
FOTO FOKUS
Türkiye'den Afganistan'a "deprem" yardımı
Türkiye'den Afganistan'a "deprem" yardımı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ