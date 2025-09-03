Az Bulutlu 27ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 03.09.2025 12:24

İşgalci İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde BM barış gücü personeli yakınına saldırı düzenledi

Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), Lübnan'ın güneyinde yol temizleme çalışması yaptığı sırada İsrail ordusunun barış gücü personeli yakınına 4 el bombası attığını, bunun ateşkes anlaşmasından bu yana "en ciddi saldırılardan biri" olduğunu açıkladı.

İşgalci İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde BM barış gücü personeli yakınına saldırı düzenledi
[Fotograf: Reuters]

UNIFIL'in Telegram hesabından, Lübnan'ın güneyinde yoldaki barikatları temizleyen görev güçlerine yönelik İsrail saldırısına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İsrail ordusuna ait dronlar, dün sabah, Mavi Hat çevresindeki BM mevzilerine erişimi engelleyen barikatları temizleyen UNIFIL barış güçleri yakınına dört el bombası attı." ifadesi kullanıldı.

Bu saldırının, 27 Kasım 2024'te uygulamaya konulan ateşkes anlaşmasından bu yana UNIFIL personeli ve mülklerine yönelik "en ciddi saldırılardan biri" olduğu vurgulandı.

İsrail ordusunun attığı el bombalarından birinin BM personelinin 20 metre; diğer 3'ünün ise 100 metre uzağına düştüğü, dronların daha sonra Mavi Hattın güneyine döndüğü kaydedildi.

UNIFIL personelinin Lübnan'ın güneyindeki Mervahin köyü yakınında yol temizleme çalışması yapacağının İsrail ordusuna önceden bildirildiğine dikkati çekilen açıklamada, saldırının ardından güvenlik sebebiyle dünkü çalışmaların askıya alındığı aktarıldı.

BM barış güçleri ve mülklerini tehlikeye atan ve yetkili görevlerine müdahale eden hiçbir eylemin "kabul edilemez" olduğu ve 1701 sayılı BM Güvenlik Konseyi (BMGK) kararı ile uluslararası hukukun ciddi bir ihlali olduğu ifade edildi.

BMGK tarafından verilen görevleri yerine getiren barış gücü personelinin güvenliğini sağlamanın İsrail ordusunun sorumluluğunda olduğu belirtildi.

UNIFIL'in kuruluşu ve 1701 sayılı karar

Lübnan'da iç savaşın başlamasının ardından İsrail, 1978'de Lübnan topraklarına girdi ve Güney Lübnan'ı işgal etti. Aynı yıl Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İsrail'e kuvvetlerini Lübnan'dan çekmesi için çağrı yaptı.

BMGK, Lübnan'ın isteği üzerine İsrail kuvvetlerinin çekilmesini doğrulamak, barışı ve güvenliği yeniden sağlamak ve Lübnan hükümetinin ülkenin güneyi üzerindeki otoritesini yeniden tesis etmesine destek amacıyla 19 Mart 1978'de UNIFIL'i kurdu.

BMGK, Lübnan ile İsrail arasında 12 Temmuz 2006'da başlayan şiddetli savaşa son verilmesi çağrısında bulunan 1701 sayılı kararı 11 Ağustos 2006'da oybirliğiyle kabul etmişti.

BM Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı kararı, İsrail'in Mavi Hat'tın gerisine çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve UNIFIL'e ait silah ve askeri araç-gerecin bulundurulmasını öngörüyor.

ETİKETLER
Lübnan İsrail
Sıradaki Haber
İşgalci İsrail ordusu Batı Şeria'da Filistinlilere ait 2 evi yıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:18
Çin'deki askeri geçit törenine katılan Kim, ilk kez çok taraflı diplomatik bir etkinlikte yer aldı
12:55
Bakan Şimşek: Enflasyondaki düşüş ağustosta da devam etti
13:03
Kütahya'da bağırsak hastalıklarının tedavisi için bor mineralli ürün geliştirildi
12:48
Savunma ve havacılık sanayii ihracatında yeni zirve
13:02
İşlenmeyen araziler kiralanacak: Çiftçiye yeni fırsat
12:41
Otomotiv endüstrisi ağustosta en fazla ihracat yapan sektör oldu
Irak'ta onlarca çeşidi bulunan hurma hasadı başladı
Irak'ta onlarca çeşidi bulunan hurma hasadı başladı
FOTO FOKUS
Türkiye'den Afganistan'a "deprem" yardımı
Türkiye'den Afganistan'a "deprem" yardımı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ