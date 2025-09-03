Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye sabah düzenlediği saldırılarda 13 Filistinli hayatını kaybetti

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin yanı sıra kuzey ve güney bölgelerinde evleri, çadırları ve sivillerin toplandığı alanları hedef aldı.

İsrail ordusu, Gazze kentinin batısındaki Sayadin limanı çevresindeki bir apartman dairesi hedef alındı. Saldırıda biri hamile kadın ve karnındaki bebeği olmak üzere 5 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze kentinin orta kesimindeki Derec mahallesinde yer alan Fevahir sokağı yakınlarındaki bir evin helikopterle hedef alındığı saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail askerleri, Gazze kentinin batısındaki Nasr mahallesinde yer alan Rantisi Hastanesi çevresinde zorla yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırları vurdu. Saldırıda çok sayıda kişi yaralandı, bazılarının durumunun kritik olduğu kaydedildi.

Nasr mahallesinde ayrıca İsrail savaş uçakları bir apartman dairesini hedef aldı.

İsrail, evleri havaya uçurmaya devam ediyor

Gazze kentinin kuzey batısındaki Şeyh Rıdvan mahallesinin kuzeydoğu bölgelerinde yer alan bina ve evleri havaya uçurmaya devam ediyor.

İsrail ordusuna ait helikopterler de Şeyh Rıdvan pazarında yerinden edilmiş kişilere ait çadırlar ile tezgahları hedef aldı, saldırı sonrası bazı bölgelerde yangın çıktı.

Gazze'nin güneyindeki Zeytun ve Sabra mahalleleri de top atışlarıyla hedef alındı.

Gazze Şeridi'nin orta kesimlerine saldırılar sürüyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 5 Filistinli yaşamını yitirdi.

Mülteci Kampında yer alan Sevaraha bölgesine İHA'yla düzenlenen saldırıda ise beş kişi yaralandı.