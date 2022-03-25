Haber Giriş: 25 Mart 2022 Cuma 20:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ukrayna: Rusya Azak Denizi'nde gemi filosuna takviye yapıyor
[Fotoğraf: AP (Arşiv)]
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya’nın Azak Denizi’nde gemi filosuna takviye yaptığını açıkladı.
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığının Facebook hesabından yapılan açıklamada, Rus birliklerinin başkent Kiev’in ablukası ve Donetsk ile Luhansk bölgelerinin idari sınırlarına erişim gibi ana hedeflerine ulaşamadığı duyuruldu.
Rus birliklerinin işgal ettikleri Kırım ile Donetsk bölgesi arasında kara koridorunun oluşturulmasında kısmen başarı elde ettiğine işaret edildi.
Açıklamada, "Düşman, Azak Denizi’nde gemi filosunu artırıyor. Küçük bir mayın tarama gemisi 'Valentin Pikul', bir füze gemisi 'Naberejnye Çelnyi' ve iki çıkarma gemisinin Kerç Boğazı’ndan kuzey yönüne geçtiği kaydedildi." bilgisi yer aldı.
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