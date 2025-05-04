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Dünya
AA 04.05.2025 16:39

Ukrayna: Rus ordusunun Kiev'e düzenlediği İHA saldırısında 11 kişi yaralandı

Rus ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev'e insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirdiği saldırıda 11 kişinin yaralandığı duyuruldu.

Ukrayna: Rus ordusunun Kiev'e düzenlediği İHA saldırısında 11 kişi yaralandı
[Fotograf: Reuters]

Kiev Şehir Askeri İdaresi'ne ait Telegram hesabından yapılan açıklamaya göre, Rus ordusu gece saatlerinde Kiev'e İHA saldırısı düzenledi.

Kentin çeşitli semtleri hedef alındı, saldırı sonucu 2'si çocuk 11 kişinin yaralandı.

Zelenskiy'den saldırılara tepki

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın gece ülkesine düzenlediği hava saldırılarına tepki gösterdi.

Zelenski, Rus ordusunun gece saatlerinde Kiev, Harkiv, Mıkolayiv ve Çerkası bölgelerine 165 İHA ile saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi.

Rusya'nın bu hafta Ukrayna'ya karşı 1180'den fazla İHA, 1360 güdümlü bomba ve çeşitli tiplerde 10 füze kullandığını kaydeden Zelenski, "Ruslar, 9 Mayıs'ta ateşkesi istiyor ama kendileri her gün Ukrayna'ya saldırıyor. Bu, en üst düzeyde bir alaycılıktır." ifadelerini kullandı.

Rus komuta merkezine saldırı düzenlendi

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada cephedeki gelişmelerle ilgili bilgi paylaşıldı.

Açıklamada, Ukrayna Hava Kuvvetlerince, Donetsk bölgesinde Rusya'nın işgal ettiği Bahmut şehri yönünde Rus Ordusu 6. Motorlu Piyade Tümeni'nin komuta merkezine saldırı düzenlendiği aktarıldı.

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