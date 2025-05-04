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Dünya
AA 04.05.2025 16:27

Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 8'i kadın 14 Filistinli öldü

Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda biri çocuk, 8'i kadın olmak üzere 14 Filistinli hayatını kaybetti.

Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 8'i kadın 14 Filistinli öldü
[Fotograf: AA]

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un El-Mevasi bölgesinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını vurdu. Saldırıda biri çocuk, 7'si kadın olmak üzere 10 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği bombardımanda biri kadın 2 kişi hayatını kaybetti.

Öte yandan İsrail ordusunun Han Yunus ve Beyt Hanun'a daha önce düzenlediği saldırılarda yaralanan 2 Filistinlinin de yaşamını yitirdiği aktarıldı.

İsrail ordusu Gazze ve Refah kentlerinde evleri patlayıcılarla yıkmaya devam ediyor

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin Şucaiyye ve Tuffah mahalleleri ile güneyindeki Refah kentinde evleri patlayıcılarla havaya uçurmayı sürdürüyor.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail topçuları, Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye ve Tuffah mahallelerine yoğun bombardıman düzenledi.

Tuffah Mahallesi'nde Filistinli sivillere ait evlere insansız hava araçlarından (İHA) doğrudan ateş açıldı.

İsrail ordusu, söz konusu saldırılarla eş zamanlı olarak Şucaiyye ve Tuffah'ta onlarca evi patlayıcılarla havaya uçurdu.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde de binalar patlayıcılarla yıkıldı. İsrail ordusuna ait askeri helikopterlerden Refah'ın kuzeyine yoğun şekilde ateş açıldı.

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