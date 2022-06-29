Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun 24 Şubat-29 Haziran döneminde verdiği kayıplarına ilişkin bilgiler yer aldı.

Açıklamaya göre, Rus ordusu son bir günde 200 asker, 4 insansız hava aracı, 5 tank, 3 top, 3 roketatar, 16 zırhlı aracı, 3 seyir füzesi ile 1 hava savunma sistemini kaybetti.

Savaşın başlamasından beri ise Rus ordusunun toplam 35 bin 450 askerini kaybettiği, Ruslara ait 217 uçak, 185 helikopter, 1572 tank, 3 bin 720 zırhlı araç, 781 top, 246 roketatar ve 103 hava savunma sisteminin imha edildiği kaydedilen açıklamaya göre, Rus güçlerine ait 2 bin 598 araç, 14 gemi ve hafif sürat teknesi ile 640 insansız hava aracı da yitirildi.

Ayrıca Rusların fırlattığı 142 seyir füzesi de Ukrayna hava savunma birliklerince vurularak imha edildi.

Ayrıca Lisiçansk yönünde yoğun çatışmaların devam ettiği, Rus birliklerinin çatışmaların sürdüğü Bahmut yönünde en çok kaybını verdiği kaydedilirken Rus ordusunun Harkiv yönünde ele geçirdiği bölgeleri elinde tutmaya çalıştığı duyuruldu.

Rusya Savunma Bakanlığı 25 Mart'ta, Ukrayna'da 1351 Rus askerinin öldüğünü açıklamıştı.