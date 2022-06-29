Cumhurbaşkanı Obrador, ABD hükümetinin güney sınırını yönetmek konusunda zorlu bir mücadele verdiğini söyleyerek ABD’yi ‘kontrol eksikliği’yle suçladı.

Obrador’un açıklaması, modern ABD tarihinin en ölümcül insan kaçakçılığı davası olarak bahsedilen 50'den fazla göçmenin ülkeye sokulurken hayatını kaybetmesinin ardından geldi.

Teksas, San Antonio yakınlarındaki bir traktör römorkunun içinde düzinelerce göçmenin ölü bulunmasının ertesi günü basın açıklaması yaptı.

Salı günü yaptığı açıklamasında Obrador, ölümlerin ‘muazzam bir trajedi’ olduğunu belirterek, bu tür olayların yoksulluk ve çaresizliğin yanı sıra sınırdaki kaotik ortam nedeniyle meydana geldiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı, “Bu durum Meksika-ABD sınırında ve aynı zamanda ABD iç bölgelerinde insan ticareti ve kontrol eksikliği olduğu için oluyor” da dedi.

"Modern ABD tarihindeki en ölümcül insan kaçakçılığı davası"

ABD kolluk kuvvetleri yetkilileri CBS televizyonuna yaptığı açıklamada, Teksas'taki yerel makamların, Salı öğleden sonra ölüm sayısının 51'e yükseldiğini açıklamasının ardından, olayın 'modern ABD tarihindeki en ölümcül insan kaçakçılığı davası gibi göründüğünü' söyledi.

Göçmenlerin kamyonda ne kadar süre kaldığı henüz belli değil. Ancak polis, kavurucu yaz sıcaklıklarına rağmen araçta su veya çalışan bir klima belirtisi olmadığını belirtti.

Ölenler arasında Meksika, Honduras ve Guatemala'dan gelen göçmenler de dahil olmak üzere 39 erkek ve 12 kadın vardı.

Tüm kurbanlar henüz belirlenmemiş olsa da, 12 Yetişkin ve dört çocuk daha tedavi için hastanelere götürülenlerinde hepsi sıcağa bağlı rahatsızlıklardan şikayetçiydi.

ABD’nin Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza sözcülerinden birine göre, kurbanları ABD'ye getiren kaçakçılık operasyonundaki ölümlerle bağlantılı olduğuna inanılan üç şüpheli gözaltına alındı.

“Bu trajedi çözümlere ihtiyaç duyulduğunun acı kanıtı”

Obrador, Teksas'taki trajedinin çözümlere ihtiyaç duyulduğunun ‘acı kanıtı’ olduğunu savunarak, sınır konusunu görüşmek üzere 12 Temmuz'da ABD Başkanı Joe Biden ile görüşeceğini söyledi.

Obrador aynı zamanda, “İnsanları desteklemek konusunda ısrarcı olmalıyız ki onlar da sınırın diğer tarafında yaşam aramak için köylerini terk etmek zorunda kalmasınlar" dedi.