Açık 21.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 09.08.2023 06:23

Ukrayna: Pokrovsk kentine Rusya'nın füze saldırısında ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi

Ukrayna İçişleri Bakanı İgor Klimenko, Rusya'nın Pokrovsk kentine düzenlediği füze saldırısı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 7'ye yükseldiğini bildirdi.

Ukrayna: Pokrovsk kentine Rusya'nın füze saldırısında ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi
[Fotograf: AA]

Klimenko, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın Donetsk bölgesindeki Pokrovsk kentine düzenlediği füze saldırısıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Saldırının "büyük trajediye" yol açtığını belirten Klimenko, "Saldırı sonucu 7 kişi öldü, 36 polis görevlisi ve 2 çocuk dahil 67 kişi yaralandı." ifadelerini kullandı.

Klimenko, yeni bir saldırı tehlikesi nedeniyle enkaz kaldırma çalışmalarının geçici olarak durdurulduğunu kaydetti.

Olay yerinde Ukrayna Başsavcılık temsilcilerinin çalıştığı ve arama kurtarma çalışmalarının yapıldığı bilgisi verildi.

Olay

Ukrayna, pazartesi günü Rusya'nın Pokrovsk kentine füze saldırı düzenlediğini ve saldırıda 5 kişinin yaşamını yitirdiğini, 31 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Rusya, Donbas'ta taş üzerinde taş bırakmamaya çalışıyor. Rus terörünü durdurmalıyız. Rusya bu korkunç savaşta işlediği suçlar için cevap verecek." ifadelerini kullanmıştı.

ETİKETLER
Rusya Ukrayna
Sıradaki Haber
ABD, Türkiye’nin Karadeniz Tahıl Anlaşması’ndaki 'üretken' rolünü memnuniyetle karşılıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:37
Karabük'te aynı yerde iki ayrı kaza yaşandı
06:22
Trafikte iki kardeşin kullandığı otomobiller çarpıştı: 5 yaralı
06:15
Bingöl'de trafik kazası: 7 yaralı
06:14
Artvin'de yamaçtan yuvarlanan ağaç kamyonete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
06:12
Hatay'da tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
06:00
Tekirdağ'daki bazı plajlarda 2 gün denize girmek yasaklandı
New York'ta bulutlu hava
New York'ta bulutlu hava
FOTO FOKUS
Kömür işletmesinde hortum
Kömür işletmesinde hortum
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ