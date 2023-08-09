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Dünya
AA, DHA 09.08.2023 03:20

Darbe nedeniyle Nijer'de kalan yolcular Türkiye'ye getirildi

Nijer'de 26 Temmuz'daki askeri darbenin ardından, geçici süreliğine bu ülkede bulunan ve hava sahası kapandığı için yurda dönemeyen Türk vatandaşları, istisnai uçuş izniyle İstanbul'a getirildi.

Darbe nedeniyle Nijer'de kalan yolcular Türkiye'ye getirildi
[Fotoğraf: AA (arşiv)]

Türkiye'nin Niamey Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, askerin yönetime el koyduğu 26 Temmuz'dan bu yana THY'nin Nijer'in başkenti Niamey'e sefer düzenleyemediği kaydedildi.

Bu kapsamda, ülkede geçici süreliğine bulunan ve THY uçuşunu bekleyen Türk vatandaşlarının yurda dönüşü için Nijer makamlarından istisnai uçuş izni alındığı bildirildi.

Büyük bir kısmı Türk vatandaşı olan 233 yolcunun, başkent Niamey'deki Uluslararası Diori Hamani Havalimanı'ndan TK635 sefer sayılı uçakla İstanbul'a doğru yola çıktığı belirtildi.

Bu uçuşun Türk vatandaşlarının tahliyesi niteliği taşımadığı, ülkede geçici olarak bulunan ve Türkiye'ye dönmesi gereken vatandaş ve diğer yolculara sağlanan bir imkan olduğu vurgulandı.

Türk vatandaşlarını alan uçak, Türkiye saatiyle 23.30 sıralarında Nijer'den havalandı. THY uçağı sabah 05.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'na ulaştı.

Türkiye'nin Niamey Büyükelçiliği, Türk kurumları, Türk-Nijer Dostluk Hastanesi personeli ve Nijer'de faaliyet gösteren Türk şirketlerinde görevli Türk vatandaşları ülkede kalmayı sürdürüyor.

Hava sahası kapanmıştı

Nijer'de 26 Temmuz'da yönetime el koyan askeri cunta Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP), 6 Ağustos'ta muhtemel bir saldırıya karşı Nijer hava sahası ikinci emre kadar kapatmıştı.

Daha önce de Fransa, ABD, İtalya gibi bazı ülkeler Nijer'deki vatandaşlarını tahliye etmişti.

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