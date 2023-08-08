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Dünya
RT, Independent, Sky News 08.08.2023 23:02

Bilim insanları olmayan hastalıklar için aşı geliştiriyor

İngiltere'de bir grup bilim insanı gelecekte ortaya çıkması muhtemel hastalıklar için aşı geliştirme çalışmalarına başladı.

Bilim insanları olmayan hastalıklar için aşı geliştiriyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgınının ardından, hayvanlarda oluşan başka patojenlerin de insanları etkileyecek şekilde evrim geçirebileceğini düşünen araştırmacılar olası aşılar üzerinde çalışıyor.

Araştırma Birleşik Krallık hükümetine bağlı Sağlık Güvenlik Ajansı (UKHSA) tarafından, Wiltshire'daki yüksek güvenlikli Porton Down laboratuvarında yürütülüyor.

Laboratuvarda görevli 200 bilim insanının henüz insanları etkilememiş hayvan virüslerine karşı aşı geliştirmeye çalıştıkları ifade edildi.

"Bir pandemiyi engelleyebilmeyi umuyoruz"

UKHSA Baş Profesörü Dame Jenny Harries, Sky News'e yaptığı açıklamada, "Burada yapmaya çalıştığımız şey, eğer yeni bir hastalık veya yeni bir patojenle karşılaşırsak buna karşı hazırlıklı olmak. Mümkün olduğu kadar ilerlemek için çok çalışıyoruz. Bir pandemiyi engelleyebilmeyi umuyoruz. Ancak engelleyemezsek ve onu yenebilmek için aşı ve tedavi geliştirme çalışmalarına başladık" diye konuştu.

Porton Down'daki aşı çalışmalarına katılan ekip son olarak yüzde 30 ölüm oranına sahip Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi'ne karşı aşı geliştirdi. Erken klinik denemelerinin başladığı aşının yakın zamanda 24 gönüllü üzerinde denenmesi bekleniyor.

Laboratuvarda kuş gribi, maymun çiçeği ve hanta gibi virüsler üzerine çalışmalar yürütüldüğü biliniyor.

Sky News'in konuyla ilgili haberinde bilim insanlarının bu patojenlere yeni işlevler kazandıracak araştırmalar yapıp yapmadığına ilişkin bir bilgi verilmedi. Bazı patojenler üzerindeki araştırmalar, virüsleri insanları etkileyecek hale getirdikten sonra yapılabiliyor.

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