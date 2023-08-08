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Dünya
Independent, Futurism, New York Times 08.08.2023 22:43

Yapay zeka 6 kişiyi suçsuz yere gözaltına aldırdı

ABD'de polis, son dönemde aralarında 8 aylık hamile Porcha Woodruff'un da olduğu 6 kişiyi yapay zeka kullanarak haksız yere gözaltına aldı.

Yapay zeka 6 kişiyi suçsuz yere gözaltına aldırdı

ABD'de polis yapay zekalı yüz tanıma araçlarına güvenerek gözaltı yaptı. Yapay zekanın polisi yanlış yere gözaltına almaya sevk ettiği kişilerin tamamının siyah olduğu aktarıldı.

Halihazırda yetkililere dava açmaya hazırlanan Woodruff, şubat ayında çocuklarını okula göndereceği bir gün kapıya gelen Detroit polisi tarafından evinden alındığını söyledi.

New York Times'a konuşan Woodruff, gözaltı sırasında hırsızlık ve araba çalmakla suçlandığını, hamileliğinin son döneminde olduğu için karakolda sancılandığını ama nezarette birkaç saat beklemek zorunda kaldığını ifade etti.

Nihayetinde Woodruff'un bu suçları işlemediği ve polis teşkilatının kullandığı yüz tanıma yazılımının onu yanlışlıkla teşhis ettiği ortaya çıktı.

Mahkeme belgelerine göre, Woodruff'un haksız yere gözaltına alınması, Detroit polisine bir benzin istasyonunun silahla soyulduğunun bildirilmesinin ardından yaşandı.

Polis olaya karışan bir kadının kamera kayıtlarını bulunca zanlının yüzünü DataWorks Plus adlı bir yüz tanıma aracına yükledi.

Yazılım programı, aramayı tamamlayınca Woodruff'un adını verdi. Üstelik Woodruff'un sisteme kayıtlı fotoğrafının henüz 8 yaşındayken çekildiği, yapay zekanın bu fotoğrafı kullanarak suçsuz kadının adını verdiği anlaşıldı.

Detroit kenti yetkilileri, yapay zeka destekli yüz tanıma yazılımı nedeniyle yapılan yanlış gözaltıları nedeniyle üç farklı davayla karşı karşıya.

Uzmanlar yapay zekanın kolluk kuvvetleri içinde yaygın kullanılmaya başlamasından bu yana 6 siyah yurttaşın hukuksuzca gözaltına alındığını söylüyor.

Amerikan Sivil Haklar Birliği'nin kıdemli avukatı Phil Mayor, "Kalitesiz teknoloji kalitesiz soruşturmaları beraberinde getiriyor. Polisin yürüteceği soruşturmaların ciddiyetine dair verdiği güvenceler kulağa doğru gelmiyor" dedi.

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