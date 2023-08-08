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Dünya
Independent 08.08.2023 22:08

Hava kirliliği antibiyotik direncini tetikliyor

100'den fazla ülkeden verilerin kullanıldığı küresel bir çalışma, hava kirliliğinin insanlarda antibiyotik direncini artırdığını ortaya koydu.

Hava kirliliği antibiyotik direncini tetikliyor

Yaklaşık 20 yıldır sürdürülen çalışmada, her ülke ve her kıtada hava kirliliğindeki artışla antibiyotik direncindeki artışın bağlantılı olduğu sonucuna ulaşıldı.

Bilimsel dergi Lancet Planetary Health'de yayımlanan çalışmaya imza atan Çinli ve Britanyalı araştırmacılar, "Analizimiz hava kirliliğindeki artışın antibiyotik direnci riskini artırdığına dair güçlü kanıtlar ortaya koydu" ifadelerini kullandı.

Antibiyotik direncinin küresel sağlığa karşı en hızlı büyüyen tehditlerden biri olarak görülüyor. Her ülkeden ve her yaştan insanı etkileyebilen antibiyotik direncinin yılda 1,3 milyon kişiyi etkilediği tahmin ediliyor.

Antibiyotik direncinin en büyük nedeni fazla ve yanlış kullanım

Antibiyotik direncinin en büyük nedeninin antibiyotiklerin fazla ve yanlış kullanımı olduğu düşünülüyor. Ancak son yapılan çalışma bu sorunun hava kirliliğiyle birlikte derinleştiğini gösteriyor.

Çalışma buna neden olarak PM2.5 isimli partiküler maddenin antibiyotik direncine neden olan bakteri ve direnç genleri taşıdığını ve insanlar tarafından doğrudan solunabildiğini ortaya koydu.

Araştırma: Hava kirliliği kalp ritim bozukluğuna sebep oluyor
Araştırma: Hava kirliliği kalp ritim bozukluğuna sebep oluyor

Hava kirliliğinin uzun dönemli etkileri arasında kalp hastalıkları, astım, akciğer kanseri gibi kronik hastalıklar da bulunuyor. 

Hava kirliliğindeki yüzde 10'luk bir artışın antibiyotik direncinde yüzde 1,1'lik artışla bağlantılı olduğunu ortaya koyan çalışmada, sadece 2018'de hava kirliliği kaynaklı antibiyotik direnci nedeniyle 480 bin erken ölümün yaşandığı tahmininde bulunuldu.

Araştırmacılar 2050'de bu rakamın yılda 840 bin kişiye kadar ulaşmasının mümkün olduğu görüşünde.

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