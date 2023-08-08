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Dünya
AA 08.08.2023 21:55

Polonya'da kendisini eleştiren doktorun bilgilerini yayımlayan Sağlık Bakanı istifa etti

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, bir doktorun kendisine yönelik eleştirilerinin ardından bu kişinin bilgilerini sosyal medyada paylaşması nedeniyle hedef olan Sağlık Bakanı Adam Niedzielski'nin istifasını kabul ettiğini duyurdu.

Polonya'da kendisini eleştiren doktorun bilgilerini yayımlayan Sağlık Bakanı istifa etti
[Fotograf: İHA]

Morawiecki, bugün düzenlediği basın toplantısında, yeni Sağlık Bakanı olarak iktidar partisinden bir doktor olan Katarzyna Sojka'nın atanacağını söyledi.

Niedzielski'nin istifasını kabul ettiğini belirten Morawiecki, seçim döneminde özellikle kullanılan her kelimeye ve eylemlere son derece dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Polonya'da bulunan özel yayın kuruluşu TVN, 2 Ağustos'ta yürürlüğe giren yeni reçete düzenlemeleri nedeniyle Poznan şehrindeki hastaların ağrı kesici alamadığına ilişkin görüntüler yayımlamıştı.

Konuyla ilgili açıklama yapan doktor Piotr Pisula, söz konusu düzenlemeler nedeniyle hastalara gerekli ilaçları yazamadığını söylemişti. Bakan Niedzielski daha sonra Pisula'nın kişisel bilgilerini sosyal medya hesabında yayımlamıştı.

Doktor Pisula, 7 Ağustos'ta yasal bir bildiri yayımlayarak kendisinden özür dilenmesini ve Bakan Niedzielski tarafından Poznan'daki bir bakımevine 100 bin zloti (22 bin 580 avro) bağışta bulunulmasını talep etmişti.

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