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Dünya
New York Post, Daily Mail 08.08.2023 22:02

Otomobil evin ikinci katına girdi: Kaza değil kasten çarptı

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bir evin ikinci katına otomobil girdi. Eyalet polisi arabanın kaza sonucunda değil kasten ikinci kata çarptığını bildirdi.

Otomobil evin ikinci katına girdi: Kaza değil kasten çarptı
[Fotoğraf: Junction Fire Company]

Yetkililer, pazar günü yerel saatle 15.15 sularında bir arabanın, iki katlı eve çarptığı haberini aldı. 

Bölgeye intikal eden Junction Fire Company adlı itfaiye şirketi görevlileri, arabanın binanın ikinci katında asılı kaldığını gördü. 

Araba evden çıkarılırken acil durum ekipleri, çökmemesi için binayı güçlendirdi. Bölgeye fırtına yaklaştığı için ev sahiplerine yardım edilerek açık kısma branda çekildi. 

New York Post'un aktardığına göre araçtan kendi kendine inen sürücü hastaneye kaldırıldı. Evin içinde bulunan kişilerin yaralanmadığı duyuruldu.

İtfaiye ekipleri muhtemelen evin garajının önünde yer alan engele çarpan çarpan arabanın havaya fırladığını bildirdi.

"Olay kasıtlı bir eylem"

Konuyla ilgili soruşturma başlatan Pensilvanya Eyalet Polisi ise çarpışmanın bir kaza olmadığını düşündüklerini açıkladı.

Yetkililer, soruşturma sonucunda olayın kasıtlı bir eylem olduğu sonucuna vardıklarını ifade etti.

Adı açıklanmayan polis sözcüsü, olayın “sürücünün akıl sağlığı krizi sebebiyle kendisine zarar vermeye teşebbüs etmesinin sonucunda” meydana geldiğini söyledi.

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