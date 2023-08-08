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Dünya
Insider, New York Times, Independent 08.08.2023 22:54

21 evi talan eden dev ayı yakalandı

ABD'nin California eyaletine bağlı South Lake Tahoe'de geçen seneden beri aranan dev ayı bulundu. Tank Hank adı verilen ayı, cuma günü sakinleştirici okla etkisiz hale getirilip yakalandı.

21 evi talan eden dev ayı yakalandı
[Fotograf: AP]

Çok sayıda ihbarın ardından harekete geçen yetkililer, Amerikan kara ayısını aradıklarını Şubat 2022'de duyurmuştu. 

İnsan korkusunu yitiren ayının siren, şok tabancası ve paintball mermisiyle bile durdurulamadığı açıklanmıştı.

California Balık ve Yaban Hayatı Teşkilatı, yaklaşık 230 kilogram ağırlığındaki ayının geçen seneden beri en az 21 eve girdiğini bildirdi. 

Teşkilat sözcüsü Jordan Traverso, Tank Hank'in girdiği evlerdeki sinekliklikleri söktüğünü, garaj kapılarına zarar verdiğini, çöp kutularını karıştırdığını ve arabaları tırmaladığını söyledi.

Erkek olduğu düşünülen Tank Hank'in yakalandıktan sonra dişi olduğu belirlendi. Dev ayının, Colorado'daki bir hayvan sığınağına gönderileceği bildirildi.

Tank Hank etrafa genellikle kışın hasar verdi. Bu durumun nedeninin, iklim krizi ve bölgedeki yiyecek kıtlılığı yüzünden ayıların kış uykusuna yatamaması olduğu düşünülüyor

Yavruları rehabilitasyona gönderilecek

Girdiği evlerde Tank Hank'in yanında olan üç yavruysa California'daki bir rehabilitasyon merkezine yollanacak. Yavru ayıların, anneden öğrendikleri olumsuz davranışlardan arındırılması ve yaban hayatına geri dönmesi umuluyor. 

Colorado Valisi Jared Polis, ayıyı içtenlikle karşıladı, "Tank Hank'e (Tank Henrietta olduğu ortaya çıktı) hoş geldin diyoruz" açıklamasında bulundu.

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