Ukrayna Parlamentosu (Verkhovna Rada), Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginlik gündemiyle toplandı.

Toplantıda, Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Parlamentosu, yabancı devletlerin hükümet ve parlamentoları ile uluslararası kuruluşlara Rusya'nın Ukrayna'ya karşı askeri eylemleriyle ilgili başvuru yapılması yönünde bildiri kabul edildi.

Toplantıya katılan 319 milletvekilinden 282'sinin oyuyla kabul edilen bildiride, "Rusya'nın, Ukrayna'nın Avrupa ve NATO'ya yönelik girişimlerini engelleme amacıyla askeri şantaj yaptığı ve bunun kabul edilemez olduğu" ifade edildi.