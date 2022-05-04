Haber Giriş: 4 Mayıs 2022 Çarşamba 02:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ukrayna: Lviv kentindeki 3 şalt sahasına saldırı düzenlendi
[Fotoğraf: AA (arşiv)]
Ukrayna'nın Lviv kentinde bulunan 3 şalt sahasının vurulduğu bildirildi.
Lviv Belediye Başkanı Andrey Sadoviy, sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.
Açıklamada, "3 şalt sahasına füzeyle saldırı düzenlendi. Kentte elektriğin sağlanması konusunda sorunlar var. Olay yerinde tüm ekipler çalışıyor" ifadelerini kullandı.
Etraftaki binaların da hasar gördüğünü aktaran Sadoviy, saldırıda 2 kişinin yaralandığını bildirdi.
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