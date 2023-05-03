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Dünya
AA, TRT Haber 03.05.2023 15:59

Ukrayna: Kremlin'e saldırıyla ilgimiz yok

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Basın Sözcüsü Nikiforov "Kremlin'e yapılan sözde İHA saldırısı hakkında hiçbir bilgimiz yok" dedi.

Ukrayna: Kremlin'e saldırıyla ilgimiz yok

Rusya, Ukrayna'yı Putin'e suikast girişiminde bulunmakla suçladı. Ukrayna'dan konuya ilişkin açıklama geldi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Basın Sözcüsü Nikiforov "Kremlin'e yapılan sözde İHA saldırısı hakkında hiçbir bilgimiz yok" dedi.

Ukraynalı yetkili, Kremlin'e saldırının herhangi bir başarı sağlamayacağı, cephedeki durumu değiştirmeyeceğinin altını çizdi.

Ukraynalı yetkili, bu tip hareketlerin Rusya'yı daha radikal adımlar atması için kışkırtacağını belirtti.

Ukraynalı üst düzey yetkili, Kremlin'in iddialarının, Rusya'nın önümüzdeki günlerde Ukrayna'ya karşı geniş çaplı bir terör saldırısına hazırlandığını gösterdiğini ifade etti.

Kremlin: Kiev Putin'e suikast girişiminde bulundu

Kremlin, saldırının iki İHA ile yapıldığını, savunma sistemlerinin İHA'ları etkisiz hale getirdiğini açıkladı. 

Moskova, gece saatlerinde Ukrayna'nın Kremlin'i ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i hedef aldığını duyurdu. Putin'in saldırı sırasında Kremlin'de olmadığı bilgisi verildi. 

Kremlin: Kiev Putin'e suikast girişiminde bulundu
Kremlin: Kiev Putin'e suikast girişiminde bulundu


 

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