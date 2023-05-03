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Dünya
AA 03.05.2023 15:37

Kenyalı lider Ruto, Afrika'nın kalkınması için sınırların kaldırılması çağrısı yaptı

Kenya Devlet Başkanı William Ruto, "Afrika'nın kalkınması için sınırların kaldırılması" çağrısında bulundu.

Kenyalı lider Ruto, Afrika'nın kalkınması için sınırların kaldırılması çağrısı yaptı
[Fotograf: AA]

Ruto, yaptığı yazılı açıklamada, "İnsanların, hizmetlerin ve malların hareketinin önündeki engelleri Kıta (Afrika) kaldırmalı." ifadesini kullandı.

Afrika'nın zenginlik ve refahı için işbirliğinin önemine işaret eden Ruto, siyasi sınırların modasının geçtiğini, bunun kalkınmayı engellediğini vurguladı.

Ruto, "Engelleri yıkmalıyız ve basamaklara dönüştürüp dostluk köprüleri kurmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Devlet Başkanı, sınırlardaki geçiş kolaylığının, Afrika ülkeleri arasındaki ticareti artıracağını ve refah ortamı oluşturacağını kaydetti.

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