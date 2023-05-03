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Dünya
AA 03.05.2023 15:26

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında eğitim kurumları zarar gördü

İsrail'in dün abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda bazı eğitim kurumlarında hasar oluştuğu bildirildi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında eğitim kurumları zarar gördü
[Fotograf: AP]

Gazze'deki Eğitim Öğretim Bakanlığından İsrail'in saldırıları ve ateşkes sonrası yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail'in saldırılarında bazı okullarda hasar meydana geldiği, binalara ve yakına isabet eden şarapnel parçaları sonucu camların kırıldığı, duvarlarda çatlaklar oluştuğu ifade edildi.

İsrail'in saldırılarının kınandığı açıklamada, okulların hedef alınmasının yüzlerce öğrencinin hayatını tehlikeye soktuğu belirtildi.

Bakanlığın, Gazze'deki okulların inşası için donör ülkelerle büyük çabalar sarf ettiği, İsrail'in ise eğitim kurumlarına kasten zarar verdiği aktarıldı.

Öte yandan Gazze'deki Tarım Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da İsrail saldırılarında Bakanlığa bağlı müdürlüklere ait iki bina ile bir laboratuvarın büyük zarar gördüğü bildirildi.

Saldırılarla uluslararası hukukun açıkça ihlal edildiği kaydedilen açıklamada, uluslararası kurumlara, İsrail'in tarım sektörünü hedef almasının son bulması amacıyla sorumluluk üstlenme çağrısı yapıldı.

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