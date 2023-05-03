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Dünya
Reuters, Sputnik News 03.05.2023 14:48

Kremlin: Kiev Putin'e suikast girişiminde bulundu

Kremlin'den yapılan açıklamada, Kiev'in Kremlin'i gece drone ile vurmaya çalıştığı, Rus savunma araçlarının dronu etkisiz haline getirdiği ve Putin'in saldırı girişimi esnasında konutunda olmadığı açıklandı. Kremlin, "Saldırıyı Putin'e karşı suikast girişimi olarak değerlendiriyoruz" dedi.

Kremlin: Kiev Putin'e suikast girişiminde bulundu

Kremlin yetkilileri, Ukrayna’nın dün gece iki insansız hava aracı ile Kremlin Sarayı’na saldırmaya çalıştığını kaydetti.

Hava savunma sistemlerinin zamanında devreye girmeleri ile insansız hava araçlarının Kremlin’e saldıramadan etkisiz hale getirildikleri belirtildi.

Kremlin yetkilileri, önü kesilen söz konusu saldırının Rusya Devlet Başkanı Putin’e yönelik bir suikast girişimi ve planlı bir terör saldırısı olarak tanımladı. Putin’in saldırı girişimi nedeniyle zarar görmediği kaydedildi.

Kremlin yetkilileri, söz konusu saldırı girişimine ‘gerekli gördüğü anda ve gerekli gördüğü yerde’ karşılık verme hakkını gizli tuttuklarını söyledi.

Bununla beraber Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Sputnik haber ajansına demecinde, suikast girişiminin ardından Devlet Başkanı Putin’in çalışma programında bir değişiklik olmayacağını belirtti.

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