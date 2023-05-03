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Dünya
AA 03.05.2023 14:26

Afganistan ardı ardına depremlerle sarsıldı

Afganistan'ın kuzeydoğusunda bulunan Badahşan vilayeti sabah saatlerinden itibaren ardı ardına depremlerle sarsıldı.

Afganistan ardı ardına depremlerle sarsıldı
[Fotograf: AFP]

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, yerel saatle 08.30 ile 10.50'de meydana gelen 4,4 ve 4,2 büyüklüğündeki depremlerin merkez üssünün Hindikuş dağları üzerinde bulunan Badahşan vilayetinin Curm ve İşkaşim ilçeleri olduğunu belirtti.

Ardından, yerel saatle 14.21'de Curm ilçesi yeni bir depremle daha sarsıldı.

USGS, bu depremin yerin 193,6 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini ve büyüklüğünün ise 5,3 olduğunu açıkladı.

Depremler, başkent Kabil de dahil olmak üzere ülkenin kuzey vilayetleri ile komşu ülkeler Tacikistan ve Pakistan'da da hissedildi.

Badahşan sık sık depremlerle sarsılıyor

Ülkenin kuzeydoğusunda, Tacikistan, Pakistan ve Çin'e sınırı bulunan Badahşan vilayetinde sık sık depremler meydana geliyor.

Son olarak, 21 Mart günü yine merkez üssü Badahşan vilayetinin Curm ilçesi olan 6,5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş, ülkenin bir çok vilayetinde halk panik içerisinde sokaklara akın etmişti.

Afganistan'ın doğusunda, Pakistan sınırında bulunan Paktika vilayetinde ise, geçen yıl meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde 1200'e yakın insan yaşamını yitirmişti.

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