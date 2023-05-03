AB mühimmat üretimini artırmak istiyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sanayiden Sorumlu Üyesi Thierry Breton, savaşla birlikte Ukrayna'ya gönderilen mühimmat nedeniyle azalan cephane stoklarını takviye etmek için hazırlanan Mühimmat Üretimini Destekleme Yasa teklifini Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında açıkladı.

Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya önemli miktarda mühimmat sağladığını anımsatan Breton, özellikle Ukrayna'ya top mermisi göndermenin önemine işaret etti.

Breton, Avrupa'nın azalan stoklarını telafi etmesi için mühimmat üretimini artırması gerektiğine dikkati çekerek, "Ukrayna ve kendi güvenliğimiz için savunma sanayimizin gelişimini AB mali kaynaklarıyla doğrudan desteklemek istiyoruz." dedi.

"Ukrayna ve Avrupa'nın güvenliği için savunma sanayisine ihtiyaç duyduğu destek"

Avrupa'da savunma sanayisinin önemli miktarda üretim kapasitesinin bulunduğunu belirten Breton, ancak bunun halihazırda Ukrayna ve üye ülkelerin güvenlik ihtiyaçlarını karşılayacak ölçekte olmadığını anlattı.

Breton, "Mühimmat Üretimini Destekleme Yasası, Ukrayna ve Avrupa'nın güvenliği için savunma sanayisine ihtiyaç duyduğu desteği sağlayacak." diye konuştu.

Yasa teklifine göre, Birliğin savunma sanayisi alanında üretim kapasitesinin güçlendirilmesi için bir mali araç kurulacak.

Bu çerçevede, cephane üreticilerine AB bütçesinden 500 milyon euro finansman sağlanacak. Böylece, AB, mühimmat ve füze üretimini artıracak yatırımlar için Avrupa'daki silah firmalarına teşvikler verecek.

Ayrıca, üye ülkeler uyum veya ekonomik kurtarma fonlarının bir kısmını savunma projelerine yöneltebilecek.

Mühimmat tedarik zincirlerindeki sıkışıklıkları yakından takip etmek üzere bir mekanizma geliştirilecek.

AB, Ukrayna'ya 1 yıl içinde 1 milyon top mermisi vermeyi planlıyor

Teklif, AB'nin Ukrayna'ya özellikle 155 milimetrelik top mermileri gönderme çalışmalarının bir parçasını ortaya koyuyor.

AB, Ukrayna'ya 1 yıl içinde 1 milyon top mermisi vermeyi planlıyor. Bu kapsamda AB, üye ülkelerin stoklarından Ukrayna'ya gönderecekleri mühimmatın bedelini karşılamak için 1 milyar euro kaynak ayırmıştı.

Birlik ayrıca mühimmatların ortak tedariki için de ilave 1 milyar euro kaynak sağlamayı taahhüt etmişti.

Avrupa'daki savunma firmaları, uzun yıllar boyunca düşük miktarda sipariş aldıkları için mühimmat üretimini azaltmıştı.

Savaşla birlikte AB ülkeleri özellikle Ukrayna'ya önemli miktarda cephane ve mühimmat yollamaya başlamıştı.

Bu aşamada Avrupa'daki savunma firmaları artan mühimmat talebini karşılamakta zorlanıyor.

Firmalar, mevcut savaş durumunda ortaya çıkan yüksek mühimmat talebinin yakın zamanda ortadan kalkabileceği endişesiyle üretimi artıracak ciddi yeni yatırımlardan çekiniyor.

Söz konusu teklifin yürürlüğe girmesi için üye ülkeler ve Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından onaylanması gerekiyor.