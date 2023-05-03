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Dünya
AA 03.05.2023 14:10

İsrail güçleri Eriha'yı 12 gündür kuşatma altında tutuyor

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'nın Eriha kentine yönelik kuşatmayı 12 gündür sürdürüyor.

İsrail güçleri Eriha'yı 12 gündür kuşatma altında tutuyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu Eriha'nın ana ve tali girişlerinde kurulan askeri kontrol noktalarındaki uygulamalarla kente giriş çıkışları engelliyor.

Eriha Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Teysir Hamide, İsrail güçlerinin kente yönelik kuşatması sebebiyle turizm sektörünün yaklaşık 70 milyon dolar zarar ettiğini belirtti.

Kuşatma sebebiyle kentteki 15 hotelin yanı sıra turistik 2 bin 400 villanın kapalı kaldığına dikkati çeken Hamide, ayrıca restoran ve eğlence mekanlarının da kapandığı bilgisini paylaştı.

22 Nisan'da kuşatma altına alındı

Hamide, Eriha'nın normalde yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği kentlerden biri olduğunun altını çizdi.

İsrail güçleri Eriha kentini 22 Nisan'da kuşatma altına almıştı.

İsrail ordusunun son dönemde işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Filistin kentlerine yönelik kuşatma uygulamalarıyla toplu cezalandırma politikası yürüttüğü ifade ediliyor.

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