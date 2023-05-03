Kenya, Somali'deki barış gücü askerlerini geri çekme kararı aldı

Yerel basındaki habere göre, Kenya Devlet Başkanlığı, Somali'deki Kenyalı askerlere dair alınan kararı açıkladı.

Somali'de görev yapan Kenyalı barış gücü askerlerinin gelecek yıldan itibaren ülkeye döneceği belirtilen açıklamada, "Somali'deki kardeşlerimiz için çalışıyoruz ve bu ülkenin nasıl devlet olarak hareket edebileceğine odaklandık." ifadesi kullanıldı.

Somali'de Eş-Şebab terör örgütüyle mücadeleye destek vermek amacıyla 2012'den beri yaklaşık 3 bin 500 Kenyalı asker görev yapıyor.

Uganda, 28 Nisan'da yaptığı açıklamada, Somali'deki askerlerini gelecek yıl çekeceğini duyurmuştu.