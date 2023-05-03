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Dünya
AA 03.05.2023 13:46

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Almanya'yı ziyaret edecek

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin 13-14 Mayıs'ta Almanya'yı ziyaret edeceği bildirildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Almanya'yı ziyaret edecek

Alman medyasına yansıyan haberlere göre, Zelenskiy 14 Mayıs'ta Berlin'i ziyaret edecek.

Tagesspiegel gazetenin Berlin polisine dayandırdığı haberde, Zelenskiy'nin, Berlin Havalimanı'nın askeri bölümüne indikten sonra Ritz-Carlton Oteli'nde konaklayacağı aktarıdı.

Ziyaret nedeniyle otelin bulunduğu Potsdamer Platz çevresinde en yüksek güvenlik seviyesi uygulanacak.

14 Mayıs'ta Zelenskiy, Almanya Başbakanı Olaf Scholz tarafından askeri törenle karşılanacak.

İki lider görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile de görüştükten sonra helikopterle Aachen kentine hareket edecek ve burada Uluslararası Şarlman Ödülü ile onurlandırılacak.

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