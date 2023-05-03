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Dünya
AA 03.05.2023 13:06

Hollanda'da 1988'den bu yana en fazla grev 2022'de yapıldı

Hollanda'da, toplu iş sözleşmesindeki şartlar ve zam oranlarının yetersizliği sebebiyle 1988'den bu yana en fazla grev 2022'de yapıldı.

Hollanda'da 1988'den bu yana en fazla grev 2022'de yapıldı
[Fotograf: Reuters]

Hollanda İstatistik Kurumu (CBS), ülkenin geçen yılki grev verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede son 35 yılda en fazla grev, 33 kez greve gidilen 2022'de yaşandı.

Açıklamaya göre, çoğunlukla toplu iş sözleşmesindeki şartların iyileştirilmesi ve zam oranlarının yükseltilmesi talebiyle gidilen toplam 33 grevden 20'si çalışma şartları, 8'i maaş zammı talebiyle yapıldı.

Söz konusu grevlere yaklaşık 30 bin işçinin katıldığı kaydedilen açıklamada, bu rakamın 2021'deki 22 greve katılan 59 bin kişinin gerisinde olduğuna dikkat çekildi.

2022'deki grevlerin 28'i işçi sendikaları tarafından ilan edilirken 25 grev işveren ve sendika arasındaki anlaşmayla sonlandırıldı.

En çok grev taşımacılıkta

2022'deki 33 grevin 13'ü taşımacılık ve depoculuk sektörü çalışanları tarafından yapıldı ve bunlara toplam 7 bin kişi katıldı.

Taşımacılık sektöründen sonra en fazla grevin 12 kez sanayi ve imalat sektörü çalışanlarınca yapıldığı belirtilen açıklamada, maaşlarından en az memnun olanların yüzde 66 ile sağlık çalışanları olduğu vurgulandı.

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