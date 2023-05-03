Az Bulutlu 19.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 03.05.2023 12:15

İsrail’de Türkiye'deki seçimler için oy verme işlemleri başladı

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için sandık kuruldu.

İsrail’de Türkiye'deki seçimler için oy verme işlemleri başladı
[Fotograf: AA]

Seçmenler, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinde kurulan 2 sandıkta, yerel saatle 09.00'dan itibaren oy kullanmaya başladı.

Oy verme işlemi saat 21.00'e kadar sürecek. Seçmenler, 7 Mayıs akşamına dek kurulan sandıklarda oy kullanabilecek.

Yurt dışı oy kullanım sayısında rekor devam ediyor
Yurt dışı oy kullanım sayısında rekor devam ediyor

Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Seçimlerin milletimize demokrasimize hayırlı olmasını diliyoruz. Bugün yurt dışındaki seçmenlerimizin Tel Aviv Büyükelçiliğimizdeki ilk oy kullanma günü. Yasal değişikliklerden sonra yurt dışındaki seçmenlerimiz 6. defa sandığa giderek oy kullanıyorlar. Her seçimde sandığa gitme ve oy kullanma oranları artıyor. Bu da tabii ki demokrasimiz için çok umut verici. Ben de az önce oyumu kullandım. Hayırlara vesile olur inşallah." ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
Seçim 2023 İsrail
Sıradaki Haber
ABD'de su altında 19. yüzyıla ait mezarlık bulundu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:30
Muşlu aileler HDP önündeki eylemlerini sürdürdü
13:28
Sınırlarda 6'sı terörist 12 kişi yakalandı
13:26
KVKK, bugüne kadar 30 bine yakın başvuruyu sonuçlandırdı
13:22
İstanbul'a gök gürültülü sağanak uyarısı
13:09
Hollanda'da 1988'den bu yana en fazla grev 2022'de yapıldı
13:18
6 Şubat depremlerinden 4,8 milyon çocuk etkilendi
Kars'ta mayısta kar yağdı
Kars'ta mayısta kar yağdı
FOTO FOKUS
Şimşek-3 ile Türkiye yeni bir sayfa açacak
Şimşek-3 ile Türkiye yeni bir sayfa açacak
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ