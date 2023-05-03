Az Bulutlu 19.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 03.05.2023 12:01

Rusya, Kiev ve Kirovograd'daki petrol deposuna İHA'larla saldırdı

Rus ordusu, gece başkent Kiev’e ve Kirovograd bölgesindeki bir petrol deposuna insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenledi.

Rusya, Kiev ve Kirovograd'daki petrol deposuna İHA'larla saldırdı

Ukrayna’nın Kirovograd Bölgesi Askeri İdare Başkanı Andrey Raykoçiv, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya’nın gece bölgeye insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırdığını ifade etti.

Yerel saatle 03.00 sularında Rusların 3 kamikaze İHA ile bölge merkezi Kropivnitski şehrindeki petrol depolama tesisine saldırdığını aktaran Raykoviç, saldırı sonucu tesiste yangın çıktığını belirtti.

Raykoviç, saldırıda can kaybı olmadığını kaydetti.

"Tüm hedefler, başkentin hava sahasında tespit edildi ve düşürüldü"

Kiev Şehri Askeri İdare Başkanı Sergey Popko da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gece başkent Kiev’in Rusya’nın bir hava saldırısına daha uğradığını aktardı.

Rusların başkente son 6 günde üçüncü kez saldırdığını ifade eden Popko, bu kez yalnızca İHA ile saldırı düzenlediği bildirdi.

Popko, Rus ordusunun saldırılarda İran yapımı kamikaze İHA’ları kullandığını belirterek, "Düşmanın tüm hedefleri, başkentin hava sahasında tespit edildiği ve düşürüldüğü, saldırılarda da ilk belirlemelere göre can kaybı ve hasar olmadığı" bilgisini paylaştı.

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamada, Rusya'nın gece Ukrayna’ya düzenlediği saldırılarda 26 "Şahed-136/131" İHA kullandığı, bunun 21’inin Ukrayna hava kuvvetlerince düşürüldüğü belirtildi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun son bir günde Çernigiv, Harkov, Sumi, Donetsk, Lugansk, Zaporijya, Herson bölgelerinin yerleşimlerine saldırılarını sürdürdüğü bildirildi.

Açıklamada, saldırılarda sivillerin yaralandığı, sivil altyapıda hasar ve yıkım meydana geldiği ifade edildi.

Ukrayna ordusunun Liman, Bahmut, Avdiyivka ve Marinka yönlerinde Rusların 30’dan fazla saldırısını püskürttüğü bilgisine yer verilen açıklamada, Bahmut ve Marinka’nın savaşın merkez üssü olmaya devam ettiği vurgulandı.

ETİKETLER
Rusya Ukrayna Kiev
Sıradaki Haber
Romanya’da Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri için oy kullanma işlemi başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:30
Muşlu aileler HDP önündeki eylemlerini sürdürdü
13:28
Sınırlarda 6'sı terörist 12 kişi yakalandı
13:26
KVKK, bugüne kadar 30 bine yakın başvuruyu sonuçlandırdı
13:22
İstanbul'a gök gürültülü sağanak uyarısı
13:09
Hollanda'da 1988'den bu yana en fazla grev 2022'de yapıldı
13:18
6 Şubat depremlerinden 4,8 milyon çocuk etkilendi
Kars'ta mayısta kar yağdı
Kars'ta mayısta kar yağdı
FOTO FOKUS
Şimşek-3 ile Türkiye yeni bir sayfa açacak
Şimşek-3 ile Türkiye yeni bir sayfa açacak
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ