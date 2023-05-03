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Dünya
AA 03.05.2023 11:47

Romanya’da Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri için oy kullanma işlemi başladı

Romanya’da, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, Türkiye'de 14 Mayıs'ta düzenlenecek Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında oy kullanmaya başladı.

Romanya’da Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri için oy kullanma işlemi başladı
[Temsili fotoğraf: AA]

Romanya’nın başkenti Bükreş ve Köstence şehrinde, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için sandık kuruldu.

Seçmenler, kurulan sandıklarda yerel saatle 09.00'dan itibaren oy kullanmaya başladı.

Oyunu kullandıktan sonra açıklama yapan Türkiye’nin Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan, 2014 seçimlerinden bu yana yurt dışındaki vatandaşlara sağlanan bir imkanla oy kullanılabildiğini belirterek, şu anda da seçimlere katılımın yoğun olduğunu ifade etti. Romanya’da 10 bin 500’ü aşkın seçmen olduğu bilgisini paylaşan Büyükelçi Altan, umudunun en yüksek yüzdeyle katılımla vatandaşların demokratik hak ve ödevlerini yerine getirmeleri olduğunu söyledi.

Romanya'da yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler Bükreş ve Köstence'de 7 Mayıs akşamına kadar oylarını kullanabilecek.

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