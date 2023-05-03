Yurt dışı oy kullanım sayısında rekor devam ediyor

Yurt dışında yaşayan Türklerin seçim heyecanı sandıklara da yansıyor.

Oy verme merkezleri önünde uzun kuyruklar oluşuyor. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı oy kullananların sayısı ilk 6 günde 862 bini geçti.

27'inci dönemde TBMM Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Alt Komisyonu Başkanlığı yapan AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, sandığa yoğun ilgi olduğuna dikkati çekti.

1 buçuk milyon Türk seçmenin yaşadığı, Almanya'da ilk 6 günde 352 bin 131 kişi oy kullandı.

2018'deki seçimin ilk 6 gününe göre katılım oranı Almanya'da yüzde 35, Fransa`da yüzde 58, Avusturya`da yüzde 60 arttı.

Bugünden itibaren Çekya, İsrail, İtalya, Polonya ve Romanya'da oy verilmeye başlandı.

Böylece yurt dışında oy kullanılan ülke sayısı 26'ya çıktı. Bu 5 ülkede 7 Mayıs'a kadar oy kullanılabilecek.

Bu yılki seçimler için 73 ülkede kurulan sandıklarda, yurt dışında seçmen kütüğüne kayıtlı 3 buçuk milyon kişi oy verme hakkına sahip.

