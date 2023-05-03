Az Bulutlu 18ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
TRT Haber 03.05.2023 11:04

Yurt dışı oy kullanım sayısında rekor devam ediyor

14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimleri için yurt dışında oy verme işlemi devam ediyor. 5 ülkede daha sandıkların kurulması ile oy kullanılan ülke sayısı 26 oldu. Yurt dışında ilk 6 günde oy veren seçmen sayısı 862 bini aştı.

Yurt dışı oy kullanım sayısında rekor devam ediyor

Yurt dışında yaşayan Türklerin seçim heyecanı sandıklara da yansıyor.

Oy verme merkezleri önünde uzun kuyruklar oluşuyor. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı oy kullananların sayısı ilk 6 günde 862 bini geçti.

27'inci dönemde TBMM Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Alt Komisyonu Başkanlığı yapan AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, sandığa yoğun ilgi olduğuna dikkati çekti.

1 buçuk milyon Türk seçmenin yaşadığı, Almanya'da ilk 6 günde 352 bin 131 kişi oy kullandı.

2018'deki seçimin ilk 6 gününe göre katılım oranı Almanya'da yüzde 35, Fransa`da yüzde 58, Avusturya`da yüzde 60 arttı.

Bugünden itibaren Çekya, İsrail, İtalya, Polonya ve Romanya'da oy verilmeye başlandı.

Böylece yurt dışında oy kullanılan ülke sayısı 26'ya çıktı. Bu 5 ülkede 7 Mayıs'a kadar oy kullanılabilecek.

Bu yılki seçimler için 73 ülkede kurulan sandıklarda, yurt dışında seçmen kütüğüne kayıtlı 3 buçuk milyon kişi oy verme hakkına sahip.
 

ETİKETLER
Kemal Kılıçdaroğlu Muharrem İnce Recep Tayyip Erdoğan Seçim 2023
Sıradaki Haber
Hamas, açlık grevinde ölen Filistinli tutuklunun cenazesinin teslim edilmesini istiyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:54
Türkiye'nin milli uçaklarıyla sıfırdan hava kuvveti kurulabilecek
11:48
Romanya’da Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri için oy kullanma işlemi başladı
11:46
Polis memuru üzerine hızla gelen araçtan kıl payı kurtuldu
11:48
Bakan Nebati: Enflasyonda 42 puanlık düşüş sağlamış olduk
11:40
Polonya'da Türkiye'deki seçimler için oy kullanma işlemi başladı
11:39
ATAK, 9 yıldır TSK'nın gücüne güç katıyor
Hatay'da deprem konutları projesinde bir blokun kaba inşaatı tamamlandı
Hatay'da deprem konutları projesinde bir blokun kaba inşaatı tamamlandı
FOTO FOKUS
Şimşek-3 ile Türkiye yeni bir sayfa açacak
Şimşek-3 ile Türkiye yeni bir sayfa açacak
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ