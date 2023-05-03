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Dünya
AA 03.05.2023 10:43

Hamas, açlık grevinde ölen Filistinli tutuklunun cenazesinin teslim edilmesini istiyor

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Gazze Şeridi'ndeki direniş grupları ile İsrail arasında ateşkesi sağlayan arabuluculara, İsrail hapishanesinde hayatını kaybeden açlık grevindeki Filistinli tutuklu Hıdır Adnan'ın naaşının ailesine teslim edilmesi gerektiğini ilettiklerini bildirdi.

Hamas, açlık grevinde ölen Filistinli tutuklunun cenazesinin teslim edilmesini istiyor
[Fotograf: AA]

Filistin halkı ve direniş gruplarının, açlık grevinin 87. gününde dün vefat eden Filistinli tutuklu Adnan'a karşı yükümlülüklerini yerine getirmekten geri durmadığını ifade etti.

İsrail ile Filistinli direniş grupları arasında ateşkesi sağlayan arabulucuların hepsine, Adnan'ın naaşının ailesine teslim edilmesi gerektiğini ilettiklerini aktaran Heniyye, söz konusu arabuluculara ilişkin ise bilgi vermedi.

Filistinli gruplar, "çok sayıda tarafın girişimde bulunduğu arabuluculuk çalışmalarının ardından İsrail ve Filistinli gruplar arasında saat 03.30'da başlamak üzere ateşkesin sağlandığı" bilgisini paylaşmıştı.

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