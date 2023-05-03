Hamas, açlık grevinde ölen Filistinli tutuklunun cenazesinin teslim edilmesini istiyor

Filistin halkı ve direniş gruplarının, açlık grevinin 87. gününde dün vefat eden Filistinli tutuklu Adnan'a karşı yükümlülüklerini yerine getirmekten geri durmadığını ifade etti.

İsrail ile Filistinli direniş grupları arasında ateşkesi sağlayan arabulucuların hepsine, Adnan'ın naaşının ailesine teslim edilmesi gerektiğini ilettiklerini aktaran Heniyye, söz konusu arabuluculara ilişkin ise bilgi vermedi.

Filistinli gruplar, "çok sayıda tarafın girişimde bulunduğu arabuluculuk çalışmalarının ardından İsrail ve Filistinli gruplar arasında saat 03.30'da başlamak üzere ateşkesin sağlandığı" bilgisini paylaşmıştı.