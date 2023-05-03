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Dünya
AA 03.05.2023 10:31

Eski Minneapolis polis memuru Thao, Floyd'un ölümünde suçlu bulundu

ABD'nin Minneapolis kentinde eski polis memuru Tou Thao, gözaltına aldığı siyahi George Floyd'un boynuna dizleriyle bastırarak ölümüne neden olan eski polis memuru Derek Chauvin'e yardım etmekten suçlu bulundu.

Eski Minneapolis polis memuru Thao, Floyd'un ölümünde suçlu bulundu

Yargıç Peter Cahill, 177 sayfalık kararda, "Olaya karışmadan kenardan izleyenler gibi Thao da boynu kıstırıldığında Floyd'un giderek hayatını kaybettiğini görebiliyordu." dedi.

Cahill, buna rağmen Thao'nun, Floyd'un ölümüne bilfiil katılmak için bilinçli karar verdiğini belirterek "İlgili görgü tanıklarını geride tuttu ve hatta o an görevde olmayan bir Minneapolis itfaiyecisinin Floyd'un çok ihtiyaç duyduğu acil müdahaleyi yapmasını bile engelledi." ifadesini kullandı.

Thao, Floyd cinayetinde Chauvin'e yardımcı oldukları için hüküm giyen 3 eski polisin sonuncusu olurken hakkındaki hükmün 7 Ağustos'ta kesinleşeceği kaydedildi.

George Floyd olayı

Minnesota'nın Minneapolis kentinde 25 Mayıs 2020'de polis memuru Derek Chauvin, 46 yaşındaki siyahi George Floyd’u dolandırıcılık şüphesiyle gözaltına aldığı sırada, 9 dakika 29 saniye boyunca diziyle boynuna basarak ülke gündemine damga vurmuştu.

Dakikalarca "nefes alamıyorum" diye yalvaran Floyd, olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmış ancak daha sonra öldüğü belirtilmişti.

Olayla ilgili görüntüler ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını alevlendirmiş ve birçok şehirde aylarca süren şiddetli protestolara neden olmuştu.

Floyd'un ölümüne neden olmakla suçlanan Chauvin, olaydan 4 gün sonra gözaltına alınmış, hakkında açılan 2. ve 3. dereceden cinayet ve 2. dereceden adam öldürme suçlamalarıyla yargılanarak 22,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Floyd'un ölümünde kusurlu bulunan diğer 3 eski polis memuru da daha önce 750 bin dolar tutarındaki kefalet bedelini ödemeleri üzerine tutuksuz yargılanmak üzere salıverilmişti.

Daha sonra 3 eski polis hakkında federal ve eyalet savcıları tarafından ayrı ayrı dava açılmıştı.

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