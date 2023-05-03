ABD yetkilileri, Ukrayna'ya yaklaşık 300 milyon dolarlık askeri yardım gönderileceğini bildirdi

ABD yetkilileri, yaklaşık 300 milyon dolarlık askeri yardım paketinin, uçaklardan atılan güdümsüz roketler olan Hydra-70 roketlerini de içerdiğini ifade etti.

Yardım paketi, henüz resmi olarak açıklanmadığı için ismini vermek istemeyen yetkililer, gönderilecek mühimmatın tamamının Pentagon stoklarından temin edileceğini aktardı.

Ukrayna İçişleri Bakanı İgor Klimenko, dün, Rusya'yı Ukrayna topraklarından çıkarmak için hazırlıkların devam ettiğini, karşı taarruz için yeni 8 tugay oluşturulduğunu bildirmişti.