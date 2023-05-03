Az Bulutlu 19.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 03.05.2023 12:10

ABD'de su altında 19. yüzyıla ait mezarlık bulundu

Arkeologlar, ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Dry Tortugas Ulusal Parkı'nda su altında kalan bir adada 19. yüzyıla ait mezar kalıntıları buldu.

ABD'de su altında 19. yüzyıla ait mezarlık bulundu
[Fotograf: AP]

ABD'nin Dry Tortugas Ulusal Parkı'nda su altında 19. yüzyıla ait mezarlık bulundu.

Keşif, ABD Milli Park Hizmetleri Batık Kaynaklar Merkezi, Güneydoğu Arkeoloji Merkezi ve Miami Üniversitesi'nden bir öğrencinin ortak yürüttüğü çalışmalar sonucu gerçekleşti.

Yetkililer, Dry Tortugas Ulusal Parkı'ndaki sular altında kalmış bir adada bulunan Fort Jefferson Kalesi'nde mezar tespit edildiğini ve bunun 1861-1865 yıllarında Amerikan İç Savaşı sırasında 1861'de ölmüş işçi John Greer'e ait olduğunu açıkladı.

"Keşifler gün yüzüne çıkmamış hikayelere işaret ediyor"

Araştırma ekibinin lideri ve deniz arkeoloğu Josh Marano, yaptığı açıklamada "Bu ilgi çekici keşifler Dry Tortugas Ulusal Parkı'na dair gün yüzüne çıkmamış hikayelere işaret ediyor." dedi.

Öte yandan, batık adada ABD'li askerlerin de gömülmüş olabileceği kaydedilirken Marano, daha ileri seviye keşifler için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Fort Jefferson Kalesi, Amerikan İç Savaşı sırasında askeri hapishane olarak kullanılırken çevredeki adalar ise deniz karakolu, deniz feneri istasyonu, deniz hastanesi, karantina hastanesi ve askeri eğitim alanı olarak hizmet vermişti.

ETİKETLER
ABD
Sıradaki Haber
Rusya, Kiev ve Kirovograd'daki petrol deposuna İHA'larla saldırdı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:30
Muşlu aileler HDP önündeki eylemlerini sürdürdü
13:28
Sınırlarda 6'sı terörist 12 kişi yakalandı
13:26
KVKK, bugüne kadar 30 bine yakın başvuruyu sonuçlandırdı
13:22
İstanbul'a gök gürültülü sağanak uyarısı
13:09
Hollanda'da 1988'den bu yana en fazla grev 2022'de yapıldı
13:18
6 Şubat depremlerinden 4,8 milyon çocuk etkilendi
Kars'ta mayısta kar yağdı
Kars'ta mayısta kar yağdı
FOTO FOKUS
Şimşek-3 ile Türkiye yeni bir sayfa açacak
Şimşek-3 ile Türkiye yeni bir sayfa açacak
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ