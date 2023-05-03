Az Bulutlu 19.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 03.05.2023 12:20

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında bir Filistinli öldü

İsrail savaş uçakları, dün akşam saatlerinde abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği bombardımanda bir Filistinlinin hayatını kaybetti, 5 Filistinli yaralandı.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında bir Filistinli öldü

Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ile Filistinli gruplar arasında bu sabah sağlanan ateşkesin ardından İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıların bilançosuna ilişkin kısa bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, İsrail ordusunun dün akşam saatlerinde başlattığı hava saldırısında Filistinli Haşil Mübarek'in (58) hayatını kaybettiği, 5 Filistinlinin de yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Filistinli yaralıların durumuna ilişkin ise bilgi verilmedi.

Ne olmuştu?

İsrail hapishanesinde 87 gündür açlık grevinde olan Filistinli tutuklu Hıdır Adnan’ın dün sabah hayatını kaybetmesinin ardından abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail yönüne 30'dan fazla roket atılmıştı.

İsrail, Gazze Şeridi’ne hava saldırısı düzenledi
İsrail, Gazze Şeridi’ne hava saldırısı düzenledi

Gazze'den atılan roketlerin, yerleşim alanlarına düşmesi sonucu 5 kişinin yaralandığı kaydedilmişti.

Roket atışlarına karşı İsrail savaş uçakları da Gazze'yi bombardımana tutmuştu.

Bu sabah saatlerinde Gazze Şeridi'ndeki direniş grupları ile İsrail arasında ateşkes sağlandığı bildirilmişti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, durum değerlendirmesinin ve komuta kademesinin emirleri doğrultusunda bölgede "tam rutine dönüldüğü" kaydedilmişti.

ETİKETLER
Gazze İsrail
Sıradaki Haber
İsrail’de Türkiye'deki seçimler için oy verme işlemleri başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:30
Muşlu aileler HDP önündeki eylemlerini sürdürdü
13:28
Sınırlarda 6'sı terörist 12 kişi yakalandı
13:26
KVKK, bugüne kadar 30 bine yakın başvuruyu sonuçlandırdı
13:22
İstanbul'a gök gürültülü sağanak uyarısı
13:09
Hollanda'da 1988'den bu yana en fazla grev 2022'de yapıldı
13:18
6 Şubat depremlerinden 4,8 milyon çocuk etkilendi
Kars'ta mayısta kar yağdı
Kars'ta mayısta kar yağdı
FOTO FOKUS
Şimşek-3 ile Türkiye yeni bir sayfa açacak
Şimşek-3 ile Türkiye yeni bir sayfa açacak
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ