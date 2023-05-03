İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında bir Filistinli öldü

Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ile Filistinli gruplar arasında bu sabah sağlanan ateşkesin ardından İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıların bilançosuna ilişkin kısa bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, İsrail ordusunun dün akşam saatlerinde başlattığı hava saldırısında Filistinli Haşil Mübarek'in (58) hayatını kaybettiği, 5 Filistinlinin de yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Filistinli yaralıların durumuna ilişkin ise bilgi verilmedi.

Ne olmuştu?

İsrail hapishanesinde 87 gündür açlık grevinde olan Filistinli tutuklu Hıdır Adnan’ın dün sabah hayatını kaybetmesinin ardından abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail yönüne 30'dan fazla roket atılmıştı.

Gazze'den atılan roketlerin, yerleşim alanlarına düşmesi sonucu 5 kişinin yaralandığı kaydedilmişti.

Roket atışlarına karşı İsrail savaş uçakları da Gazze'yi bombardımana tutmuştu.

Bu sabah saatlerinde Gazze Şeridi'ndeki direniş grupları ile İsrail arasında ateşkes sağlandığı bildirilmişti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, durum değerlendirmesinin ve komuta kademesinin emirleri doğrultusunda bölgede "tam rutine dönüldüğü" kaydedilmişti.