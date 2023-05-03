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Dünya
AA 03.05.2023 14:07

Estonya ile İsrail Havacılık ve Uzay Sanayi arasında anlaşma imzalandı

Estonya ve İsrail Havacılık ve Uzay Sanayi (IAI), gelişmiş uzun menzilli dolanan mühimmat tedariki için anlaşma imzaladı.

Estonya ile İsrail Havacılık ve Uzay Sanayi arasında anlaşma imzalandı
[Fotograf: AA]

IAI'dan yapılan açıklamada, söz konusu anlaşmanın, Estonya'nın bugüne kadar yaptığı en pahalı savunma tedarik anlaşmalarından biri olduğu belirtildi.

Alınacak mühimmat ile Estonya'nın ateş gücünün önemli ölçüde artacağına dikkat çekilen açıklamada, "Uzun menzilli topçu mühimmatı, gemisavar füzeleri ve çoklu fırlatma roket sistemleriyle Estonya, yakın gelecekte düşmanı uzak mesafelerden etkileyebilecek çeşitli kabiliyetlere sahip olacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Estonya ve IAI tarafından gelişmiş uzun menzilli dolanan mühimmat tedariki için anlaşma imzalandığı kaydedilen açıklamada, ilk teslimatın 2024'te yapılacağı bilgisi yer aldı.

Estonya haber ajansı ERR de söz konusu anlaşmanın değerinin 100 milyon avro olduğunu duyurdu.

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