Az Bulutlu 22.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 03.05.2023 14:17

Kuzey Kore, Rusya’da çeşitli bölgelere yüzlerce yeni işçi gönderiyor

Kuzey Kore’nin Moskova, Saint Petersburg ve Vladivostok’un da dahil olduğu Rusya genelindeki çeşitli bölgelere, yüzlerce yeni işçi gönderdiği bildirildi.

Kuzey Kore, Rusya’da çeşitli bölgelere yüzlerce yeni işçi gönderiyor
[Fotograf: Reuters]

Daily NK’nin haberine göre, ismini vermek istemeyen bir Kuzey Koreli, Moskova ile Pyongyang arasında yapılan anlaşmayla yüzlerce Kuzey Koreli işçinin mart sonu ve nisan başlarında başta Moskova, Saint Petersburg ve Vladivostok şehirleri olmak üzere, Rusya’nın çeşitli bölgelerine gönderildiğini belirtti.

Yaklaşık 350 işçinin St. Petersburg ve Moskova’ya, 100’e yakın işçinin de Vladivostok’a gönderildiği aktarıldı.

İşçilerin çalışacakları alanların belirsizliğini koruduğu belirtilerek askeri ve özel şirketlerde inşaat veya hizmet sektöründe çalıştırıldıklarının tahmin edildiği ifade edildi.

Ülkeye para göndermeleri için çalıştırılıyorlar

Askeri şirketlerde çalışan işçilerin, ülkelerine 45 bin ruble (567 dolar) göndermeleri gerekirken özel şirketlerde çalışanların da 70 bin ruble (882 dolar) göndermelerinin zorunlu olduğu belirtildi.

Rus hükümeti kabul ettiği için Kuzey Koreli işçilerin, Rusya’ya çalışma vizesiyle değil eğitim, kültür ve turizm vizeleriyle girdikleri bilgisi paylaşıldı.

Üç yılı aşkın süredir Rusya'da bulunan ve çalışamayacak kadar sağlıksız olan Kuzey Koreli işçilerin, Pyongyang yönetiminin talimatıyla ülkelerine geri gönderildiği kaydedildi.

ETİKETLER
Kuzey Kore Rusya
Sıradaki Haber
Brezilya polisi Bolsonaro'nun evine baskın düzenledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:52
İngiliz hükümeti, dolandırıcılıkla mücadelede yeni ulusal stratejisini açıkladı
15:02
Kremlin: Kiev Putin'e suikast girişiminde bulundu
14:44
ABD'de fentanil kaynaklı ölümler 5 yılda 3 kattan fazla arttı
14:42
Kuzey Afrika'dan İspanya'ya düzensiz göç yılın ilk dört ayında yüzde 36,9 azaldı
14:37
Çöp konteynerinden çıkan ayı okul müdürünü korkuttu
14:28
Afganistan ardı ardına depremlerle sarsıldı
Orman filosuna Nefes ve Otağ eklendi
Orman filosuna Nefes ve Otağ eklendi
FOTO FOKUS
Çöp konteynerinden çıkan ayı okul müdürünü korkuttu
Çöp konteynerinden çıkan ayı okul müdürünü korkuttu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ