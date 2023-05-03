Brezilya polisi Bolsonaro'nun evine baskın düzenledi

Koronavirüs salgını döneminde aşı karşıtı söylemleri ile bilinen Brezilya Eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun evine baskın düzenlendi.
Brezilya polisi, 2021-2022 arasında ülkenin koronavirüs veritabanına 'sahte aşı verileri' eklediğinden şüphelenilen bir grupla ilgili soruşturma başlatmıştı.
20 kadar şüphelinin listede olduğu açıklanmış, şüphelilerin adı verilmemişti.
Reuters haber ajansı, söz konusu soruşturma kapsamında Bolsonaro'nun danışmanlarından birinin gözaltına alındığını yazdı.
Brezilya'daki Kongre baskınını "kışkırttığı" suçlamasıyla da soruşturulan Bolsonaro, 30 Aralık 2022'de gittiği ABD'den 30 Mart'ta ülkesine geri dönmüştü.