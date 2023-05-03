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Dünya
AA 03.05.2023 14:43

ABD'de fentanil kaynaklı ölümler 5 yılda 3 kattan fazla arttı

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından hazırlanan raporda, ülkede fentanil kaynaklı ölümlerin 2016-2021 yıllarında 3 kattan fazla arttığı tespit edildi.

ABD'de fentanil kaynaklı ölümler 5 yılda 3 kattan fazla arttı

ABC News'in haberine göre, CDC'ye bağlı Ulusal Sağlık İstatistikleri Merkezinden (NHSC) uzmanlar, aşırı doz uyuşturucudan hayatını kaybeden kişilerin ölüm belgelerini inceledi.

Buna göre, yalnızca 2021'de 70 bin kişinin aşırı doz uyuşturucu kullanımı nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Aşırı doz fentanilden kaynaklanan ölüm oranlarının 2016'da 100 bin kişide 5,7 olduğu kaydedilen raporda, 2021'de bu oranın 21,6'ya yükseldiği ifade edildi.

Raporda, fentanil kaynaklı ölümlerin oranının 2019-2020 yıllarında yüzde 55, 2020-2021'de yüzde 24,1 arttığına dikkat çekildi.

Metamfetamine bağlı ölümlerin 2016-2021 yıllarında 4 kat artarak 100 bin kişide 9,6'ya yükseldiği belirtilen raporda, kokaine ilişkin ölümlerin ise 5 yılda 2 kattan fazla arttığı kaydedildi.

Raporda, uyuşturucu kaynaklı ölüm oranlarının erkeklerde, kadınlara göre daha yüksek olduğu tespit edilirken yaş gruplarına bakıldığında ise fentanile bağlı ölümlerin her yaş aralığında en yüksek orana sahip olduğu vurgulandı.

CDC'de uzman ve araştırmanın yazarlarından Merianne Spencer, "Fentanil kullanımı kaynaklı ölümlerde artış görmeyeceğimizi sürekli umuyoruz ama rapor, bunun bir sorun olmaya devam ettiğini gösteriyor." dedi.

Sentetik ağrı kesici olarak kullanılan fentanilin, morfinden 100 kat daha güçlü olduğu ve 2 miligram alındığı takdirde ölümcül olabileceği belirtiliyor.

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