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Dünya
AA 03.05.2023 15:15

Yeni Zelanda, 2025'e kadar hizmet endüstrisi kurumlarından kömür kazanlarını kaldıracak

Yeni Zelanda hükümeti, sera gazı emisyonunu azaltmak amacıyla hastane ve üniversite gibi hizmet endüstrisi kurumlarında kömür kazanı kullanımını 2025'e kadar bitireceğini bildirdi.

Yeni Zelanda, 2025'e kadar hizmet endüstrisi kurumlarından kömür kazanlarını kaldıracak

Yeni Zelanda İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamada, uygulamanın, hastaneler ve devlet dairelerinde emisyon azaltımını hızlandırmaya yönelik yeni planlamaların bir parçası olduğu belirtildi.

Hükümetin yeni plan kapsamında toplam 38 projeye 78 milyon Yeni Zelanda doları (yaklaşık 947 milyon Türk lirası) harcayacağı kaydedildi.

İklim Değişikliği Bakanı James Shaw, "Hastanelerimizde ve üniversitelerimizde, çevreyi kirleten ve sağlıksız kömür kazanlarına artık son vereceğiz. Bu, hastaların temiz enerjiyle işleyen hastanelerde tedavi edileceği, sağlık çalışanları ve öğrencilerimizin daha temiz havası olan bir yerde çalışacakları anlamına geliyor." açıklamasında bulundu.

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