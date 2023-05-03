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Dünya
AA 03.05.2023 14:49

İngiliz hükümeti, dolandırıcılıkla mücadelede yeni ulusal stratejisini açıkladı

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, dolandırıcılığın suçların yüzde 40'ından fazlasını oluşturduğunu ve yılda yaklaşık 7 milyar sterline mal olduğunu belirtti

İngiliz hükümeti, dolandırıcılıkla mücadelede yeni ulusal stratejisini açıkladı
[Fotograf: Reuters]

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, hükümetin dolandırıcılıkla mücadeleye ilişkin hazırladığı yeni stratejiyle ilgili açıklama yaptı.

Sunak, dolandırıcılığın, suçların yüzde 40'ından fazlasını oluşturduğuna işaret ederek, "Bu, bize yılda yaklaşık 7 milyar sterline mal oluyor ve bu gelirlerin organize suç ve terörü finanse ettiğini biliyoruz." ifadesini kullandı.

Yeni teknolojilerin, dolandırıcılığın yapılmasını kolaylaştırdığını, denetlenmesini de zorlaştırdığını vurgulayan Sunak, bu kapsamda suçluların aynı anda binlerce kişiye mesaj göndererek, dolandırıcılık yapmasına olanak tanıyan teknik cihazları yasaklayacaklarını bildirdi.

"Dolandırıcılıkla ulusal mücadele ekibi kurulacak"

Başbakan Sunak, şunları kaydetti:

"Dolandırıcıların, İngiltere numaralarını taklit ederek, insanları bankalarla, telefon şirketleriyle veya diğer yasal işletmelerle konuştuklarını düşünmeleri için kandırdıkları ‘numara sahteciliği’ vakalarını durdurmak için (İngiliz medya denetim kuruluşu) Ofcom ile çalışacağız. Tüm finansal ürünlerle ilgili direk insanları arayıp bir şeyler satmaya çalışanların arama yapmasını yasaklayacağız, böylece kendilerine kripto para birimi planları veya sigorta gibi ürünler satmaya çalışan aramalar alan herkes bunun bir dolandırıcılık olduğunu anlayacak.”

Sunak, Ulusal Suç Ajansı ile Londra Polisi tarafından yönetilen ve 400 yeni kadroyla desteklenen dolandırıcılıkla ulusal mücadele ekibi kurulacağını belirtti.

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