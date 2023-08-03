Ukrayna, Karadeniz'de Rus gemisine saldırı girişiminde bulunduğu iddiasını reddetti

Gumenyuk, düzenlediği basın toplantısında, Rusya'nın, Ukrayna ordusuna ait insansız deniz aracının Karadeniz'in güneybatısında sivil bir gemiye eşlik eden Rus savaş gemisine başarısız saldırı girişiminde bulunduğu iddiasına tepki gösterdi.

Rusya Savunma Bakanlığının bu açıklamasını "provokasyonlardan biri" olarak nitelendiren Gumenyuk, "Hiçbir kanıt ya da olgu sunulmadı, sadece (Rusya) Savunma Bakanlığının bir tutumu var, başka hiçbir şey yok. Bu tam olarak Ukrayna'yı bazı belirli eylemler için kışkırtmak ya da Ukrayna ile işbirliği yapmaya çalışan gemi sahiplerine korku salmak için olabilir." ifadelerini kullandı.

Gumenyuk, daha önce Rusya'nın Ukrayna'nın imajını zedelemek için Karadeniz'de provokasyonlar hazırlıyor olabileceğini açıkladıklarını anımsattı.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna ordusuna ait insansız deniz aracının Karadeniz'in güneybatısında sivil bir gemiye eşlik eden Rus savaş gemisine başarısız saldırı girişiminde bulunduğunu söylemiş, Ukrayna aracının zamanında tespit ve imha edildiğini kaydetmişti.