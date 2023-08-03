Litvanya Cumhurbaşkanı ve Polonya Başbakanı sınır güvenliği için bir araya geldi

Nauseda, Polonya-Litvanya sınırındaki Suwalki kasabasında Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ile bir araya geldi.

Belarus'ta konuşlandırılan Wagner askerlerine ilişkin gerçekleşen görüşmenin ardından Nauseda, "Her türlü olası senaryoya karşı tetikte ve hazırlıklı olmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Nauseda, Morawiecki ile sınır güvenliği konusunda verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini kaydederek, Wagner askerlerinin Belarus'taki varlığının Polonya, Litvanya ve NATO müttefikleri için ek güvenlik riski oluşturduğunun altını çizdi.

Morawiecki ise Rusya ve Belarus'un sınırdaki baskıyı artırdığını belirterek, "Provokasyonların sayısı artıyor ve daha da artacağının farkındayız. Bunlar, istikrarı bozmak ve NATO'nun doğu kanadının zayıflığını diğer NATO ortaklarımıza göstermek için yürütülen operasyonel faaliyetlerdir." diye konuştu.